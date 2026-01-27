Gravi criticità in Oncologia al Camberlingo | la Fials chiede interventi urgenti

La Fials segnala gravi criticità organizzative e gestionali nell’Oncologia di Camberlingo, che compromettono la sicurezza dei pazienti e del personale. La richiesta di interventi urgenti mira a migliorare le condizioni di lavoro e garantire servizi più sicuri presso il presidio ospedaliero di Francavilla Fontana.

Il sindacato denuncia una "distribuzione inadeguata e disfunzionale del personale infermieristico tra il Day Hospital oncologico e l'area di degenza ordinaria" "In particolare – si legge in una nota del sindacato - si evidenzia una distribuzione inadeguata e disfunzionale del personale infermieristico tra il Day Hospital oncologico e l'area di degenza ordinaria, che determina scoperture nei turni assistenziali, un aumento significativo del carico di lavoro e l'impossibilità di garantire standard assistenziali adeguati e continui. Un ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda l'assegnazione al personale infermieristico di mansioni di tipo amministrativo, non attinenti al profilo professionale".

