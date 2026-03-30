Nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile 2026, il trasporto pubblico locale sulla rete urbana dell’area triestina adotterà orari feriali non scolastici a causa della chiusura delle scuole per le festività pasquali. La variazione riguarda esclusivamente le corse ordinarie, mentre i collegamenti di linea manterranno le proprie frequenze abituali durante i giorni di riferimento.

Nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile 2026 sarà applicato il programma del sabato, con l’aggiunta della linea 23 Trieste Trasporti rende noto che nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile 2026 verrà applicato un orario feriale non scolastico per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sulla rete urbana dell’area triestina. Il tutto per ottimizzare il servizio stesso – come già successo durante le ultime festività natalizie e nel periodo di Carnevale – vista la chiusura degli istituti scolastici, definita dal calendario regionale nei giorni indicati in occasione delle festività pasquali. Nelle tre giornate sarà dunque in vigore l’orario delle corse del sabato, con l’aggiunta della linea 23 - piazzale Wärtsilä (Dolina)- largo Città di Santos - che di solito al sabato non è operativa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Scuole chiuse per Pasqua: nuovi orari degli autobus, tutte le informazioni per non sbagliare

Articoli correlati

Docenti: scadenza carta 2026, ritardi e informazioni in attesa su nuovi orari scuoleÈ ormai il secondo mese consecutivo che il Ministero dell’Istruzione non fornisce informazioni precise sulla Carta del Docente 2026.

Corsa di Miguel 2026: le strade chiuse e i bus deviati. Tutte le informazioniDomenica 18 gennaio nell’area del Foro Italico si terrà la 26esima edizione della “Corsa di Miguel”.

Tutti gli aggiornamenti su Scuole chiuse

Temi più discussi: Vacanze di Pasqua 2026 e scuole chiuse, le 3 eccezioni in Italia; Scuole chiuse per Pasqua? Scatta il servizio sostitutivo; Scuole chiuse ad aprile: tutte le date tra Pasqua e ponti da segnare; Vacanze di Pasqua 2026, scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile: il calendario.

Calendario delle vacanze di Pasqua 2026: niente maxi ponte, quando chiudono le scuole regione per regioneQuando chiudono le scuole per Pasqua 2026? Ecco tutte le date regione per regione e quanto dureranno davvero le vacanze. alfemminile.com

VACANZE 2026 Scuole chiuse, ecco quando: tutte le date tra Pasqua e festivitàNella maggior parte delle regioni italiane, le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 aprile fino a martedì 7 aprile. statoquotidiano.it

Temporali e burrasca, oggi allerta arancione in tre regioni e scuole chiuse x.com