Docenti | scadenza carta 2026 ritardi e informazioni in attesa su nuovi orari scuole

Gli insegnanti italiani aspettano ancora notizie chiare sulla Carta del Docente 2026. Dopo due mesi, il Ministero non ha comunicato ancora nulla sui nuovi orari delle scuole o sui ritardi. I docenti sono in attesa di aggiornamenti ufficiali, ma finora non ci sono indicazioni precise. La confusione aumenta tra gli insegnanti, che si chiedono quando potranno ricevere le risorse e come si svilupperanno le attività scolastiche nei prossimi mesi.

È ormai il secondo mese consecutivo che il Ministero dell’Istruzione non fornisce informazioni precise sulla Carta del Docente 2026. La data prevista per l’avvio della distribuzione dei voucher era il 30 gennaio 2026, ma il sito ufficiale cartadeldocente.istruzione.it continua a segnalare che “i voucher saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026”. Nessun dettaglio sull’importo né sull’erogazione, nessuna indicazione sulle modalità di utilizzo. A far capire quanto la situazione sia complicata è l’attesa di un decreto interministeriale che andrebbe a definire il nuovo bonus, in attesa di chiarimenti per la sua inclusione nei beneficiari di docenti precari con contratto di supplenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salvatore Romeo, esponente di Rifondazione Comunista, attacca duramente il ministro Valditara per i ritardi nell’attivazione della Carta del docente ai precari.

