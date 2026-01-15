Corsa di Miguel 2026 | le strade chiuse e i bus deviati Tutte le informazioni

Il 18 gennaio 2026 si svolgerà la 26ª edizione della “Corsa di Miguel” al Foro Italico. Per consentire la manifestazione, saranno adottati divieti di sosta e circolazione lungo il percorso, con modifiche ai percorsi di 12 linee bus. Ecco tutte le informazioni necessarie sulle restrizioni e i percorsi alternativi per chi si sposta nella zona.

Domenica 18 gennaio nell'area del Foro Italico si terrà la 26esima edizione della "Corsa di Miguel". Per la manifestazione sportiva saranno attivati divieti di sosta e circolazione lungo e il tracciato e modificati i percorsi di ben 12 linee bus. La "Corsa di Miguel" che si snoderà dal Lungotevere Maresciallo Diaz allo Stadio Olimpico avrà il suo start alle ore 09:30. La manifestazione avrà tre gare con tre rispettivi tracciati. Per la 10 km i corridori transiteranno lungo lungotevere Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Cadorna, lungotevere Fellini, lungotevere della Vittoria, piazza del Fante, viale Carso, via Chinotto, piazza del Fante, lungotevere Oberdan, ponte Risorgimento, lungotevere Flaminio, piazza Gentile da Fabriano, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, ponte Milvio, via Capopatri, lungotevere Fellini, lungotevere Maresciallo Cadorna, via Canevaro, largo Giacomo De Martino, via del Giavellotto, via degli Olimpionici.

