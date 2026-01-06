Scuole chiuse a Roma il 7 gennaio ma il Campidoglio smentisce | l'ordinanza che sta circolando è fake

Circola una falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole a Roma il 7 gennaio. Tuttavia, il Campidoglio ha confermato che le scuole rimarranno aperte, salvo eventuali comunicazioni specifiche. È importante verificare sempre le fonti ufficiali per evitare disinformazione e confusione.

Da questa mattina circola una falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole a Roma per il maltempo. Il Campidoglio ha smentito: "Domani istituti aperti, salvo singoli casi già comunicati". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: No, a Roma domani le scuole non sono chiuse. Il Comune smentisce la fake news Leggi anche: Balzarini smentisce quella voce di calciomercato Juve: «So che sta circolando ma a me non risulta» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allerta Meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. Befana memorabile per le nevicate al Centro Italia, scuole chiuse anche 7 e 8 gennaio; Maltempo, allerta arancione in Lazio e Molise, temporali al Centro-sud. Bologna imbiancata; Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione; Italia divisa in due: allerta gialla in otto regioni tra piogge e neve. “Scuole chiuse a Roma il 7 gennaio”, ma il Campidoglio smentisce: l’ordinanza che sta circolando è fake - Da questa mattina circola una falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole a Roma per il maltempo: il Campidoglio smentisce: "Domani istituti aperti ... fanpage.it

Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. msn.com

Allerta meteo il 7 gennaio 2026, c’è fake news che a Roma le scuole sarebbero chiuse. Il maltempo c’è ma le scuole saranno aperte - Una AdnKronos di questi minuti rassicura le famiglie della capitale, dove in queste ore imperversa il maltempo, che nonostante le condizioni meteorologiche le scuole di Roma domani 7 gennaio 2026 sara ... tecnicadellascuola.it

Scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, a Trieste. Il sindaco Roberto Dipiazza sta predisponendo l’ordinanza che disporrà la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale nella giornata di mercoledì 7 gennaio - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI | ELENCO AGGIORNATO LIVE x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.