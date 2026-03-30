Scuolabus l' incidente a Bereguardo

A Bereguardo, in provincia di Pavia, quindici persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste coinvolte in un incidente tra uno scuolabus e un’auto. L’incidente si è verificato in una strada della zona e ha coinvolto mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto scolastico e privato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Quindici persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra uno scuolabus e un’auto, in provincia di Pavia. I minori e le altre persone coinvolte sono state soccorse in codice verde e giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuolabus, l'incidente a Bereguardo Articoli correlati Leggi anche: Bereguardo, violento scontro frontale tra un’auto e uno scuolabus: illesi ma sotto shock undici bambini Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Altri aggiornamenti su Scuolabus l'incidente a Bereguardo Temi più discussi: Scontro con lo scuolabus di Treppo Grande: i due guidatori andranno a giudizio; Scuolabus si rovescia, 11 bimbi feriti, l'autista romeno scappa: preso; Padova, investita da un autobus mentre attraversa la strada: gravissima giovane di 22 anni; Terribile incidente: jaguar schiacciata sotto uno scuolabus, guidatore incredibilmente salvo. Frontale tra uno scuolabus e un’auto a Trivolzio nel Pavese: feriti oltre 10 bimbi delle elementariL’incidente è avvenuto intorno alle 8.25 lungo la sp22 tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Oltre 10 bambini feriti, ma non in modo grave. Critiche invece le condizione dell’automobilista, rimasto incas ... fanpage.it Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Il pullmino si è schiantato con un'auto Dacia ... milanotoday.it Auto finisce contro uno scuolabus su un rettilineo: 10 bimbi delle elementari feriti, grave un 20enne x.com Schianto frontale, questa mattina verso le otto e mezza, tra uno scuolabus e un'auto sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo a una quindicina di chilometri da Pavia. Una decina di bambini della scuole elementari di Trovo sono rimasti feriti ma nessuno - facebook.com facebook