C’era una volta solo il Classico Ora il Mamiani apre nuove frontiere Decolla il liceo del Made in Italy

Da ilrestodelcarlino.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il liceo del Made in Italy al Mamiani rappresenta un nuovo approccio all’istruzione, integrando le discipline classiche con la cultura d’impresa. Questa iniziativa mira a preparare studenti pronti a conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e commerciale del nostro paese, offrendo un percorso formativo innovativo e completo. Un’opportunità per ampliare gli orizzonti tradizionali e affrontare con competenza le sfide del futuro.

Il liceo del Made in Italy prende quota al Mamiani. Nel tempio del greco e del latino entra la cultura d’impresa. "Siamo pronti a partire – conferma il preside Roberto Lisotti –. Le famiglie potranno venire a conoscere quella che è una novità assoluta nel panorama dell’offerta formativa pesarese, ideata dalla riforma Valditara, durante i prossimi openday previsti il 10 gennaio dalle ore 15 al Campus di via Nanterre; il 15 gennaio alle ore 18 a palazzo Taglioni, in via XI Febbraio e il 17 gennaio alle ore 15 nella sede del classico in via Gramsci". Per la cronaca anche il professionale Benelli, da ieri grazie alla pubblicazione del decreto dell’Ufficio scolastico regionale, ha avuto il lasciapassare per istituire il nuovo liceo Made in Italy: nell’articolo di fianco mettiamo a fuoco le differenti impronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

c8217era una volta solo il classico ora il mamiani apre nuove frontiere decolla il liceo del made in italy

© Ilrestodelcarlino.it - C’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy

Leggi anche: Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori

Leggi anche: Il Liceo del Made in Italy all’Ite Tosi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

c8217era volta classico mamianiC’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy - Scatta l’indirizzo che promuove la cultura d’impresa nel tempio del greco e del latino. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.