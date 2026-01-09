C’era una volta solo il Classico Ora il Mamiani apre nuove frontiere Decolla il liceo del Made in Italy

Il liceo del Made in Italy al Mamiani rappresenta un nuovo approccio all’istruzione, integrando le discipline classiche con la cultura d’impresa. Questa iniziativa mira a preparare studenti pronti a conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e commerciale del nostro paese, offrendo un percorso formativo innovativo e completo. Un’opportunità per ampliare gli orizzonti tradizionali e affrontare con competenza le sfide del futuro.

Il liceo del Made in Italy prende quota al Mamiani. Nel tempio del greco e del latino entra la cultura d’impresa. "Siamo pronti a partire – conferma il preside Roberto Lisotti –. Le famiglie potranno venire a conoscere quella che è una novità assoluta nel panorama dell’offerta formativa pesarese, ideata dalla riforma Valditara, durante i prossimi openday previsti il 10 gennaio dalle ore 15 al Campus di via Nanterre; il 15 gennaio alle ore 18 a palazzo Taglioni, in via XI Febbraio e il 17 gennaio alle ore 15 nella sede del classico in via Gramsci". Per la cronaca anche il professionale Benelli, da ieri grazie alla pubblicazione del decreto dell’Ufficio scolastico regionale, ha avuto il lasciapassare per istituire il nuovo liceo Made in Italy: nell’articolo di fianco mettiamo a fuoco le differenti impronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy Leggi anche: Lezioni... Made in Italy. Il Pacinotti-Belmesseri apre al nuovo liceo e formerà imprenditori Leggi anche: Il Liceo del Made in Italy all’Ite Tosi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. C’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy - Scatta l’indirizzo che promuove la cultura d’impresa nel tempio del greco e del latino. msn.com

Risotto del golfo In una pentola preparare il brodo classico. In un altra imbiondire la cipolla tritata in un filo d olio e una noce di burro. Aggiungere il riso e tostare per qualche minuto, sfumare con vino bianco. Una volta evaporato, aggiungere un mestolo alla vo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.