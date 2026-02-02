Il 16 gennaio 2023 la polizia ha preso Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era in fuga da più di 30 anni. Era uno dei criminali più ricercati al mondo, e la sua cattura ha fatto il giro delle notizie in Italia. L’evento ha chiuso un’epoca di latitanza lunga e misteriosa.

Era il 16 gennaio 2023 quando i Ros catturarono Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni e tra i più ricercati al mondo. Su Raiuno il 3 e il 4 febbraio andrà in onda la miniserie “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” che racconta il blitz e i 90 giorni precedenti alla cattura del mafioso. Diretta da Michele Soavi, ad interpretare Lucio Gambera, figura ispirata al Colonnello dei Ros Lucio Arcidiacono, è Lino Guanciale. Nel cast anche Leo Gassmann, Levante, Ninni Bruschetta, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia e Massimo De Lorenzo. La serie è stata ambientata in Sicilia con qualche incursione anche a Roma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, intervista esclusiva a Lino Guanciale e Leo Gassmann

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova fiction “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi; Lino Guanciale, la Rai ci ripensa: L’invisibile (finalmente) va in onda. La nuova programmazione; La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: È stata più di un’impresa eroica.

Tutto su L’invisibile – La cattura di Matteo Messina DenaroL’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro arriva su Rai 1 il 3 e 4 febbraio: trama completa, cast, numero di puntate e dove vedere la miniserie in streaming su RaiPlay. daninseries.it

L’Invisibile fiction Rai 1 Matteo Messina Denaro quando va in onda cast puntate tramaRai 1 presenta la miniserie evento L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: un racconto serrato in due puntate che svela i retroscena della caccia all’ultimo grande latitante di Cosa ... cataniaoggi.it

ORGOGLIO SCORDIENSE Colonnello Lucio Arcidiacono, nostro concittadino, protagonista reale delle indagini e della cattura di Matteo Messina Denaro. Nel film “L’Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro” prende il nome di Lucio Gambera, interpreta - facebook.com facebook

L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro Il colonnello Luca Gambera è da anni sulle tracce del latitante Matteo Messina Denaro, ha tre mesi di tempo per portare a termine la missione se non vuole essere sostituito. 3 e 4 febbraio ore 21:30 – @ x.com