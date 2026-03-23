L’incomunicabilità, la paura di amare e di non sentirsi adeguati con il proprio fisico, ma anche il non avere coraggio di prendere in mano la propria vita. Sono alcuni dei punti che vengono affrontati in “Scuola di Seduzione” il nuovo film diretto e interpretato da Carlo Verdone, che ne firma soggetto e sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. La pellicola sarà disponibile dal primo aprile in esclusiva su Paramount+. “Lo considero un ritorno alle origini e non vi nego che non è stato semplice dal punto di vista psicologico. Mi sono chiesto: ‘Sarò ancora in grado di mantenere i tempi e i ritmi di un film, dove devi condensare tutto in un’ora e cinquantacinque?”, ha affermato Verdone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vittoria Puccini e Lino Guanciale a “Scuola di seduzione”: “Amare è un atto di fede e di rispetto per se stessi. Noi seduciamo con l’ascolto e la trasparenza”

Articoli correlati

Lino Guanciale è il re delle serie Rai: ascolti record per L’Invisibile, Canale 5 piange lacrime amareLa prima serata televisiva di martedì 3 febbraio ha avuto un vincitore netto e incontestabile.

È morto Clelio Guanciale, il medico di tutti: addio al padre dell’attore Lino GuancialeLa Marsica piange la scomparsa di Clelio Guanciale, medico stimato e figura di riferimento per intere generazioni di pazienti.

Contenuti e approfondimenti su Vittoria Puccini

Temi più discussi: Vittoria Puccini in Scuola di seduzione: Io una seduttrice? Se lo sono non me ne accorgo; Che Tempo Che Fa, doppio colpo di Fazio: Sal da Vinci e l'attore più amato dagli italiani; Che tempo che fa, stasera in tv: Sal Da Vinci, Carlo Verdone e gli altri ospiti della puntata; Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 15 marzo: Sal Da Vinci ospite di Fazio con Carlo Verdone e Jasmine Trinca.

Vittoria Puccini con la figlia Elena Preziosi alla sfilata di Valentino sono il giorno e la notte: i look agli antipodi dall'eleganza romanaMamma e figlia sono arrivate per la sfilata di Valentino autunno inverno 2026 2027 a Roma: tutti i dettagli dei look di Vittoria Puccini ed Elena Preziosi ... vogue.it

Madre e figlia al centro dell’attenzione: Vittoria Puccini ed Elena al Valentino di RomaLe due donne hanno partecipato al Valentino di Roma con eleganza e complicità. L’evento ha messo in luce il legame profondo tra madre e figlia e la crescita individuale di Elena. news.fidelityhouse.eu

Grazie Vittoria Puccini per averci fatto innamorare di Giuliana Non perderti il nuovo film di Carlo Verdone: Scuola di Seduzione, dal 1 aprile su Paramount+ facebook

“Illusione”, il nuovo film di Francesca Archibugi, sarà presentato Fuori Concorso al @bifest_official e uscirà nelle sale il 7 maggio. Con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, con Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e con Filip x.com