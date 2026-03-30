Nel fine settimana si svolgeranno incontri che potrebbero cambiare gli equilibri in Serie A, con alcune squadre chiamate a confronti chiave. Tra le partite più attese ci sono quelle tra Roma e Como, considerati esami importanti per le ambizioni di diverse squadre in corsa per lo scudetto. Un risultato positivo in questi match potrebbe influenzare le posizioni in classifica e le strategie delle squadre coinvolte.

Lo scudetto 2026 passa per un weekend di fuoco che potrebbe ridisegnare la gerarchia della Serie A. Mentre la Nazionale di Gattuso cerca il pass mondiale a Zenica, il campionato si prepara a una ripartenza da brividi: nel giro di ventiquattro ore l’ Inter ospiterà la Roma a San Siro, mentre al “Maradona” andrà in scena lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Secondo Juan Sebastian Veron, intervenuto all’evento Operazione Nostalgia al PalaEur, i nerazzurri restano i favoriti assoluti per il titolo. L’ex centrocampista argentino, dopo un confronto diretto con Javier Zanetti, ha incoronato la squadra di Inzaghi come la formazione più matura e continua, pur avvertendo che le prossime sfide contro giallorossi e Como saranno i veri esami di laurea per il tricolore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Scudetto, Veron vota Inter: “Roma e Como esami decisivi”

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