Salute e territorio | al Caruso di Ravello screening mammari e uroandrologici gratuiti

Al Caruso di Ravello si svolgono iniziative gratuite di screening mammari e uroandrologici rivolte alla comunità locale. L’evento mira a promuovere l’attenzione alla salute attraverso controlli diagnostici senza costi. Partecipano professionisti del settore medico che eseguono gli esami presso la struttura alberghiera. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle prestazioni preventive per i cittadini della zona.

di Emilia Filocamo Attenzione al territorio, alla comunità, invito alla prevenzione: può essere sintetizzato con questi tre elementi cardine il doppio appuntamento che vedrà protagonisti ancora una volta il Rotary Club Costiera Amalfitana, guidato dal Presidente Salvatore Ulisse di Palma, e il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, sotto la direzione di Iolanda Mansi. Dopo il successo di Ravello in Rosa dello scorso anno, evento che ha visto il Caruso location d’eccezione di uno screening mammario gratuito per la popolazione femminile di Ravello, si replica, e questa volta, con un’ottica di lungimirante par condicio, si aggiunge lo screening dedicato alla prevenzione maschile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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