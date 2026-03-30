Scotte accordo sui posteggi Confermati 150 posti per dipendenti all’Eliporto

È stato firmato un accordo che garantisce 150 posti auto riservati ai dipendenti presso l’eliporto. Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione del policlinico sono ancora in corso e non sono stati completati. Gli interventi di rinnovo dell’ospedale continuano, anche dopo alcuni progressi già raggiunti nel progetto di ristrutturazione.

Policlinico, i lavori non sono certo terminati. Anzi. Gli interventi per rinnovare il policlinico entrano nel vivo, dopo i traguardi già tagliati. Occorre pertanto confermare la convenzione per i posteggi riservati ai dipendenti con Sigerico. Riguarda l’Eliporto ed è fondamentale poichè, già con questo sbocco, non sono mancate le difficoltà per i dipendenti a trovare un posto macchina. Ben venga dunque il rinnovo visto che la convenzione scade il il 15 maggio prossimo. La richiesta dell’Azienda ospedaliera è dunque quella di dare continuità alle condizioni attuali per un altro anno, fino al maggio 2027. Fermo restando "che il numero dei posti verrà monitorato trimestralmente per confermare o meno il numero da riservare, anche in conseguenza dell’avvenuta realizzazione dei parcheggi interni", si legge nella delibera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scotte, accordo sui posteggi. Confermati 150 posti per dipendenti all’Eliporto Articoli correlati Ex bonus Renzi, confermati 100 euro al mese in busta paga per i lavoratori dipendenti: i requisiti di redditoIl bonus di 100 euro in busta paga previsto per lavoratori e lavoratrici dipendenti con redditi medio-bassi, è confermato anche per il 2026: vediamo... Leggi anche: Lasciati a casa con un messaggio Whatsapp per aver scioperato. Nuova protesta alla Brt di Pisa per i dipendenti interinali non confermati