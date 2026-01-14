lasciati a casa con un messaggio whatsapp per aver scioperato nuova protesta alla brt di pisa per i dipendenti interinali non confermati

Il 31 dicembre, la maggior parte dei lavoratori interinali del magazzino AFS-BRT di Madonna dell’Acqua, Pisa, ha ricevuto tramite WhatsApp un messaggio che comunica la mancata conferma del contratto. Questa comunicazione ha suscitato una protesta tra i dipendenti, evidenziando le difficoltà legate alla stabilità lavorativa e alle condizioni contrattuali nel settore logistico. La situazione evidenzia le sfide dei lavoratori interinali in questa realtà.

“ Contratto non rinnovato”. Il messaggio Whatsapp è arrivato il 31 dicembre alla stragrande maggioranza dei lavoratori interinali del magazzino AFS-BRT di Madonna dell’Acqua, in provincia di Pisa. I dipendenti coinvolti, che avevano partecipato allo sciopero del 18 novembre, hanno ricevuto la comunicazione che quello sarebbe stato il loro ultimo giorno di contratto. Al loro posto, l’azienda ha inserito nuovi lavoratori interinali per svolgere le stesse identiche mansioni. Proprio per questo, la mattina dell’8 gennaio, è ripartita la mobilitazione con uno sciopero di un’ora e un presidio davanti ai cancelli della struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

