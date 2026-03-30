Scossa di terremoto le Poste di Romito riaprono giovedì

L’ufficio postale di Romito Magra resterà chiuso fino a mercoledì 1° aprile per lavori di messa in sicurezza. La chiusura è stata decisa dopo il terremoto che si è verificato il 25 marzo. La sede si trova in via Provinciale 3. La riapertura è prevista per giovedì 2 aprile.

Romito Magra (La Spezia), 30 marzo 2026 – L’ ufficio postale di Romito Magra, in via Provinciale 3, rimarrà chiuso fino a mercoledì 1° aprile compreso per eseguire i lavori di messa in sicurezza della sede, a seguito del terremoto del 25 marzo. Lo comunica Poste Italiane: mercoledì scorso, si ricorderà, dopo la scossa di magnitudo 3,9 con epicentro a Fivizzano, distintamente avvertita anche nello spezzino poco dopo le 8, la palazzina dell’ufficio postale di Romito Magra era stata evacuata. Nell’edificio, risalente agli anni Settanta, le onduline esterne di rivestimento, tipica architettura dei fabbricati adibiti a tale servizio, si erano sfaldate, creando preoccupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scossa di terremoto, le Poste di Romito riaprono giovedì Articoli correlati Leggi anche: Forte scossa di terremoto a Catania, paura tra i residenti: terremoto avvertito in molte zone della Sicilia Terremoto a Forino, riaprono le scuole: nessun danno agli edificiLa decisione è stata comunicata dal sindaco Antonio Olivieri al termine delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici scolastici dopo la scossa... Contenuti utili per approfondire Scossa di terremoto le Poste di Romito... Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse; Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1. Avvertita anche a Firenze; Scossa di terremoto avvertita anche a Genova; Terremoto in Toscana a Pistoia: forte scossa di magnitudo 4.1, avvertita a Prato e Firenze. Terremoto in Toscana, forte scossa di magnitudo 4.1 a nord di Pistoia. Paura e gente in stradaNella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto ... msn.com Terremoto a Pistoia di magnitudo 4,1 scossa avvertita a Firenze e in altre città della Toscana: Che pauraA Pistoia è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,1, che è stata avvertita anche a Firenze e in altre città della Toscana. virgilio.it L'Amministrazione Comunale di Calvello conferma quanto riportato pochi minuti fa dalla nostra redazione : "Registrata una scossa di terremoto a Calvello. Al momento non risultano segnalate criticità. Seguiranno aggiornamenti, qualora necessario." #notizi - facebook.com facebook #Terremoto oggi a Pistoia, scossa di magnitudo 4,1: avvertita anche a Firenze x.com