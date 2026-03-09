Terremoto a Forino riaprono le scuole | nessun danno agli edifici

A Forino, le scuole riapriranno martedì 10 marzo dopo le verifiche tecniche sugli edifici scolastici. La decisione è stata comunicata dal sindaco Antonio Olivieri, che ha confermato l’assenza di danni dopo la scossa di terremoto avvenuta domenica mattina. Le verifiche sono state effettuate per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

La decisione è stata comunicata dal sindaco Antonio Olivieri al termine delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici scolastici dopo la scossa di terremoto Nel Comune di Forino le scuole resteranno regolarmente aperte nella giornata di martedì 10 marzo. La decisione è stata comunicata dal sindaco Antonio Olivieri al termine delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici scolastici dopo la scossa di terremoto registrata nella mattinata di domenica. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato rilevato alle 7:28 con epicentro nel territorio comunale. La scossa è stata avvertita da diversi cittadini e ha portato l'amministrazione a disporre immediatamente controlli sugli istituti per accertare eventuali danni strutturali.