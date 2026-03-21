Giornate FAI il gran ritorno di Primavera | scopri i tesori nascosti dell’Italia

Il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 si svolgono le Giornate FAI di Primavera, un evento dedicato alla scoperta di luoghi sconosciuti e tesori nascosti in Italia. Durante queste giornate, numerosi siti aperti al pubblico offrono l’opportunità di visitare monumenti, castelli e strutture storiche normalmente chiusi. L’iniziativa coinvolge volontari e appassionati che accompagnano i visitatori alla scoperta di queste meraviglie sconosciute.

Il weekend del 21 e 22 marzo 2026 è un’occasione unica per scoprire l’Italia più autentica e nascosta. Torna la Primavera e con essa anche la 34ª edizione delle Giornate FAI. Per i visitatori si apriranno le porte di 780 luoghi straordinari in 400 città italiane, normalmente chiusi al pubblico. Questa edizione celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi con un itinerario speciale in 8 regioni, pensato per valorizzare la figura e l’eredità spirituale del Santo patrono d’Italia. – Consulta il sito ufficiale FAI per l’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione – Le visite sono a contributo libero – Alcuni... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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