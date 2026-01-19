Riapre il concorso per giovani artisti Artefici del nostro tempo

“Artefici del nostro tempo” è il concorso proposto dal Comune di Venezia, in collaborazione con Fondazione Musei Civici, Fondazione Forte Marghera, Vela Spa e Venis Spa, che offre agli artisti under 35 opportunità di espressione e crescita formativa. L'edizione 2026 coincide con la 61. Mostra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La stazione si apre ai giovani artisti internazionali: nel sottopasso l'installazione degli artisti Veli Silver e Amos Angeles

Parma amplia il suo spazio culturale aprendo le porte a giovani artisti internazionali. A partire da lunedì 22 dicembre, nel sottopasso della stazione ferroviaria, sarà inaugurata l’installazione degli artisti Veli Silver e Amos Angeles. Questa iniziativa, realizzata dall’associazione Estatico Ets con il sostegno del Comune e in collaborazione con RFI, rappresenta un’opportunità per valorizzare l’arte contemporanea in città. La stazione si apre ai giovani artisti internazionali.

Leggi anche: Fondazione Del Monte. Una mano ai giovani artisti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Formazione in medicina generale 2018/2021. La Giunta riapre i termini del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale - La Giunta regionale ha inoltre approvato la costituzione del Gruppo di Lavoro per le attività del Servizio Emergenza Urgenza territoriale e conrtestualmente ... quotidianosanita.it

L’Asl di Salerno riapre il concorso per cardiologi dopo oltre un anno di stallo e lancia un piano straordinario per assunzioni a tempo determinato, garantendo la copertura dei reparti e la continuità delle cure. - facebook.com facebook