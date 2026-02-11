L’attore James Van Der Beek, diventato famoso con Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. Lo conferma TMZ, che ha parlato con un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. L’attore combatteva da mesi contro un tumore, ma non è riuscito a vincere la battaglia. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua carriera e i ruoli interpretati.

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. Lo ha appreso TMZ, che cita un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa del decesso». L'attore ha rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024. Avrebbe dovuto unirsi agli altri membri del cast di "Dawson's Creek" a settembre, ma è stato costretto a rinunciare alla reunion per motivi di salute. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - James Van Der Beek, morto l'attore star di Dawson's Creek: aveva 48 anni, lottava da mesi con un tumore

