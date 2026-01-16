Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola | Operato d' urgenza è gravissimo Fermato uno studente minorenne

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato durante le ore di lezione e si trova in condizioni gravissime. È stato sottoposto a intervento d'urgenza, mentre un minorenne è stato fermato come presunto responsabile. L'episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulla gestione di situazioni di conflitto tra studenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina, venerdì 16 gennaio, dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente: la polizia ha fermato un ragazzo minorenne, che in queste ore viene sentito in questura. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea ed è stato operato d'urgenza: la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola: «Operato d'urgenza, è gravissimo». Fermato uno studente minorenne Leggi anche: Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo: «Colpito da un altro studente». L'orrore a La Spezia Leggi anche: Accoltellato a scuola da un compagno: studente di 18 anni è gravissimo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, l'aggressione al giovane calciatore accoltellato a Chiaia da un ragazzo di 15 anni; Napoli, Bruno Petrone ferito a Chiaia, il video choc dell’assalto: «In cinque contro uno»; Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna; Grosseto, ragazzo di 16 anni accoltellato al volto. La Spezia: studente accoltellato a scuola, gravissimo un ragazzo di 18 anni. Fermato un minorenne - La vittima operata al sant'Andrea della Spezia, resta in prognosi riservata (ANSA) ... ansa.it

Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo: «Colpito da un altro studente». L'orrore a La Spezia - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. msn.com

La Spezia, gravissimo studente di 18 anni accoltellato a scuola - È successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo". tg24.sky.it

La Spezia: ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo Link nei commenti - facebook.com facebook

A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, un ragazzo di 33 anni è stato aggredito in casa sua da due ladri Rom, dopo averli scoperti a rubare. Nel tentativo di difendersi, con un coltello ha ferito uno dei rapinatori, poi morto in ospedale. Secondo gli inquirenti, s x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.