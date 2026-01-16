Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola | Milza perforata è gravissimo Fermato uno studente minorenne

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito durante un episodio avvenuto in una scuola, riportando una perforazione alla milza e condizioni considerate gravissime. È stato fermato un minorenne coinvolto nell’accaduto. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità, che stanno seguendo attentamente gli sviluppi. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e controllati.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina, venerdì 16 gennaio, dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente: la polizia ha fermato un ragazzo minorenne, che in queste ore viene sentito in questura. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea ed è stato operato d'urgenza: la prognosi resta riservata.

