Nel Reggino scoperto operatore abusivo di scommesse e sequestrati apparecchi di gioco vietati

Nel Reggino, le forze dell’ordine hanno scoperto un operatore abusivo di scommesse che gestiva apparecchi di gioco non autorizzati. La scoperta è avvenuta durante un controllo mirato in alcuni centri scommesse della zona, dove sono stati sequestrati numerosi dispositivi illegali. Gli agenti hanno identificato l’attività irregolare e sequestrato le macchine senza licenza, impedendo che continuasse a operare. La polizia prosegue le verifiche sui responsabili, che rischiano sanzioni penali e amministrative. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Attività del comando provinciale della Guardia di finanza e l’ufficio locale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). I responsabili sono stati denunciati alle autorità giudiziarie di Reggio Calabria e Locri In particolare, i militari del gruppo di Locri e il personale di Adm hanno individuato a Bovalino un centro scommesse che operava per conto di un noto concessionario con sede a Malta, non autorizzato in Italia. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

