Giocate sportive in assenza della licenza chiuso un centro scommesse abusivo

La polizia ha chiuso un centro scommesse abusivo a Piedimonte Etneo durante un controllo territoriale. L'attività ha evidenziato pratiche illegali, evidenziando l'importanza di verifiche costanti per tutelare il rispetto delle normative sulle giocate sportive.

L’attività veniva svolta in modo abusivo mediante la struttura commerciale e di vendita fornita da un noto bookmaker estero, attualmente privo di concessione La polizia ha chiuso un centro scommesse abusivo, scoperto, a dicembre scorso, a Piedimonte Etneo nell’ambito di un’attività di controllo straordinario del territorio. In quella occasione, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale avevano rilevato come il gestore avesse allestito una sala per la raccolta di scommesse sportive e virtuali in assenza della necessaria licenza rilasciata dal questore di Catania, come, invece, previsto dal Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

