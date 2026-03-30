scoperto effetto collaterale inaspettato della masturbazione

Uno studio recente ha rilevato un effetto collaterale inatteso legato alla pratica della masturbazione regolare. La scoperta riguarda aspetti della salute dello sperma e potrebbe rappresentare un risultato positivo per chi si interessa di questo settore. La ricerca si concentra su come questa attività influenzi alcuni parametri biologici, senza però specificare dettagli sulle modalità di studio o sui risultati esatti.

I ricercatori potrebbero aver individuato un sorprendente effetto collaterale della masturbazione regolare e, per chiunque si preoccupi della salute dello sperma, si tratta in realtà di una buona notizia. Di tanto in tanto spuntano consigli su tutto, dall’alimentazione al momento “giusto” per fare sesso: quando si tratta di sesso e masturbazione, le teorie non sono mai mancate. Un altro argomento ricorrente è la frequenza con cui gli uomini dovrebbero masturbarsi e se esista un limite oltre il quale si possa parlare di “eccesso”. Negli ultimi anni, la tendenza “No Nut November” ha attirato l’attenzione a livello globale. La tendenza deriva dalla convinzione che l’astinenza possa migliorare la qualità dello sperma e aumentare il testosterone – cosa che i medici hanno sempre smentito. 🔗 Leggi su Newsner.it

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