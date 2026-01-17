Cannella attenti al fegato | l' effetto collaterale

La cannella è una spezia apprezzata da secoli, nota sia per il suo aroma che per le sue proprietà tradizionali. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai possibili effetti collaterali sul fegato, soprattutto in caso di consumo eccessivo o prolungato. Conoscere i rischi associati all’uso della cannella permette di utilizzarla in modo consapevole, valorizzandone i benefici senza compromettere la salute.

La cannella è una delle spezie più antiche e amate al mondo. Utilizzata da secoli non solo in cucina ma anche nella medicina tradizionale che la rendono molto più di un semplice aroma. Esistono due varietà le principali sono cannella di Ceylon (Cinnamomum verum), detta anche "vera cannella": più chiara, dal gusto delicato e aromatico, considerata di qualità superiore e la cannella Cassia (Cinnamomum cassia): più scura, dal sapore intenso e pungente, più diffusa e meno costosa. La differenza non riguarda solo il gusto infatti la cannella Cassia contiene quantità più elevate di cumarina, una sostanza che, se assunta in eccesso, può essere dannosa per il fegato.

