Scoperto bar ai Parioli con cibo scaduto e allaccio abusivo | rubata elettricità per 360mila euro

Durante un’ispezione nei quartieri Parioli, i carabinieri hanno riscontrato un bar con cibo scaduto e un allaccio abusivo alla rete elettrica. È stato calcolato che l’energia elettrica rubata nel locale ha un valore di circa 360 mila euro, accumulato nel corso di diversi anni. Sono stati inoltre trovati alimenti fuori dai termini di conservazione e personale impiegato senza regolare contratto.

Controlli dei carabinieri in un bar ai Parioli: energia rubata per anni, alimenti scaduti e lavoro irregolare. Locale chiuso e titolare denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, scoperto garage con allaccio abusivo al Vomero: ricariche elettriche a pagamento con energia rubataUn garage in piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero, è finito al centro di un controllo dei Carabinieri dopo la scoperta di un allaccio abusivo... Leggi anche: La rosticceria a Mondragone non pagava la corrente: scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica Una raccolta di contenuti su Scoperto bar ai Parioli con cibo... Roma, nel bar pasticceria ai Parioli cibi scaduti e allacci abusivi: multa, denuncia e attività sospesaControlli dei carabinieri in un bar ai Parioli: trovati alimenti con muffe e mal conservati. La titolare denunciata anche per furto di energia elettrica ... roma.corriere.it Maxi furto di energia elettrica in una pasticceria dei Parioli: sottratta corrente per 360mila euroUn maxi furto di energia elettrica è stato scoperto dai carabinieri in una pasticceria dei Parioli, cuore elegante di Roma, dove un allaccio abusivo alla rete pubblica ha permesso al titolare di sottr ... msn.com