Napoli scoperto garage con allaccio abusivo al Vomero | ricariche elettriche a pagamento con energia rubata

A Napoli, nel quartiere Vomero, i Carabinieri hanno scoperto un garage in piazza degli Artisti collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica. All’interno, venivano effettuate ricariche elettriche a pagamento utilizzando energia rubata. L’intervento ha portato al sequestro dell’impianto e all’identificazione dei responsabili, evidenziando una violazione delle normative sulla distribuzione dell’energia.

Un garage in piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero, è finito al centro di un controllo dei Carabinieri dopo la scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L'intervento è stato effettuato dai militari della stazione Vomero, che durante un'ispezione nei locali dell'autorimessa, con il supporto della Polizia Locale, hanno accertato che l'energia utilizzata per illuminare la struttura veniva prelevata direttamente dalla rete, senza contatore e quindi senza alcuna registrazione dei consumi. Un dettaglio che aggrava ulteriormente la vicenda: il servizio di ricarica veniva infatti offerto ai clienti dietro pagamento di una quota extra.

