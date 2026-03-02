La rosticceria a Mondragone non pagava la corrente | scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica

Durante un controllo dei carabinieri a Mondragone, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in una rosticceria. L’attività commerciale non pagava le bollette dell’energia e, per questo, il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica. La verifica ha portato alla luce la presenza di un allaccio illecito che alimentava l’esercizio.

