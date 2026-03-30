A Padova sono stati individuati due appartamenti utilizzati come dormitori, in condizioni considerate estremamente precarie. In totale, 36 persone vivevano in questi alloggi, divisi tra due unità abitative. Due cittadini cinesi sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, a seguito del sequestro delle proprietà.

Eseguiti due sequestri di appartamenti e due denunce a Padova, dove sono stati scoperti dormitori abusivi gestiti da cittadini cinesi e destinati a ospitare stranieri irregolari, in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. L’intervento è stato disposto per contrastare il fenomeno delle strutture ricettive abusive e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Operazione della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì 27 marzo presso due appartamenti della cosiddetta Torre Belvedere, a Padova. L’attività è stata coordinata dalla... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperti appartamenti-dormitorio a Padova in condizioni horror, vivevano in 36 in 2 alloggi

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Argomenti discussi: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO ALL’INTERNO DELLO STABILE DENOMINATO TORRE BELVEDERE IN PIAZZALE STAZIONE - Questura di Padova; Dormitorio abusivo in mansarda. Maxi sanzione al proprietario.