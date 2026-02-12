Tre stranieri irregolari sono stati scoperti ieri durante un controllo della Polizia a Padova. Le loro case erano in condizioni igieniche terribili, con stanze ridotte a discariche. Dopo l’identificazione, sono stati portati al CPR di Torino.

Tre cittadini stranieri sono stati segnalati per occupazione abusiva e collocati presso il CPR di Torino dopo un’operazione eseguita dalla Polizia di Stato a Padova. Gli uomini sono stati trovati in uno stabile abbandonato in via San Marco, dove vivevano in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. L’intervento è stato disposto per contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità nelle aree sensibili della città. Controlli straordinari nelle aree sensibili della città Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio sono stati effettuati servizi di controllo straordinario del territorio a Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tre persone segnalate a Padova, vivevano in condizioni igieniche horror: stanze ridotte a discariche

Approfondimenti su Padova CPR

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Cecina hanno effettuato controlli nelle vie centrali e sulle strade cittadine, finalizzati alla prevenzione di reati e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Padova CPR

Argomenti discussi: I cani fiutano la droga nelle piazze del centro: trovati hashish e marijuana, 3 persone segnalate - AgrigentoNotizie; Gaza, media: Almeno 21 morti in raid israeliani, tra cui tre minori; La Polizia di Stato arresta tre persone per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito in concorso; La segnalazione / Firenze, tre caffè da portare via quasi 9 euro...ho pagato pure l’asporto. Follia!.

Trovati con crack e cocaina, segnalate tre persone nel FermanoDroga in strada e in auto, tre persone segnalate in poche ore a Porto San Giorgio (Fermo). Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato tre persone per violazioni alla normativa antidroga. ansa.it

Tre persone trovate morte dopo una telefonata al 112: i cadaveri erano crivellati di colpiGiallo a Montagnareale, nel Messinese. Sul posto i carabinieri che hanno delimitato l'area e avviato i primi accertamenti ... today.it

Tre persone sono state condannate nel processo d’appello bis per la valanga di Rigopiano, compreso il sindaco di Farindola x.com

Tempesta di vento in Sardegna, alberi caduti e insegne crollate: tre persone ferite, una è grave - facebook.com facebook