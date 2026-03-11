A Padova, dodici cittadini rumeni senza fissa dimora sono stati denunciati per aver occupato abusivamente uno stabile, già segnalato per le sue condizioni igieniche precarie. L'edificio, in stato di forte degrado, è stato oggetto di attenzione da parte delle autorità. Nessuna altra informazione sui procedimenti giudiziari o sulle eventuali misure adottate.

12 cittadini rumeni sono stati denunciati a Padova per invasione di terreni ed edifici. Gli agenti hanno scoperto un gruppo di persone senza fissa dimora che aveva occupato abusivamente uno stabile in Corso Australia, trasformandolo in un rifugio di fortuna tra condizioni igieniche precarie e segni di permanenza prolungata. L’intervento è stato disposto dal Questore per contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità. Operazione di controllo straordinario nella notte Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione del territorio, con servizi mirati nelle aree cittadine caratterizzate dalla presenza di edifici abbandonati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padova, così uno stabile è stato trasformato in un rifugio in condizioni igieniche "horror": 12 denunciati

