Oggi nel primo pomeriggio a Messina si è verificato un incidente stradale in via Giuseppe Franza, coinvolgendo una Fiat 500 e una moto. Nell’impatto, il centauro è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Ancora da chiarire le cause dello scontro.

L'incidente si è verificato in via Giuseppe Franza. Da ricostruire la dinamica Ancora un incidente stradale a Messina. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Giuseppe Franza, dove una Fiat 500 e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato al Policlinico. Sul posto gli operatori del 118. La dinamica è ancora da ricostruire. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Scontro tra auto e moto, centuaro finisce in ospedale

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