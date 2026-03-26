In aula, alcuni dei coinvolti negli scontri alla Centrale hanno riconosciuto le immagini agli atti dell'inchiesta e hanno presentato memorie scritte. Hanno cercato di spiegare le motivazioni delle loro azioni, parlando sia di difesa che di momenti di rabbia. I loro interventi si sono concentrati sulla contestualizzazione dei fatti, senza fornire motivazioni oltre quanto dichiarato.

Si sono riconosciuti nei fotogrammi delle immagini, che sono agli atti dell’inchiesta, e hanno depositato anche memorie scritte cercando di "contestualizzare quei fatti", spiegando "il perché delle condotte contestate", alcuni parlando di azioni di "difesa", altri di momenti di "rabbia". È la sintesi degli interrogatori di sei antagonisti per i quali, una settimana fa, sono state disposte le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma per vari reati, tra cui resistenza aggravata, lesioni ai danni di alcuni agenti, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi improprie, per gli scontri e l’assalto alla stazione Centrale del 22 settembre scorso al termine di un corteo pro Pal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontri in Centrale. I Propal in aula: "C’era rabbia"

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