Scontri in Stazione Centrale a Milano dopo il corteo ProPal gli indagati | C'era rabbia

Dopo il corteo ProPal, si sono verificati scontri alla Stazione Centrale di Milano. Gli indagati coinvolti nell’incidente hanno dichiarato di aver agito spinti dalla rabbia e di essere intervenuti per difendersi. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dei fatti e identificare eventuali responsabili. I dettagli sull’accaduto sono ancora oggetto di accertamenti.

Gli indagati per gli scontri alla Stazione Centrale di Milano al termine di un corteo ProPal si sono difesi parlando di "rabbia" e "difesa". La giudice sta valutando la posizione degli altri manifestanti coinvolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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