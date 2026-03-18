Corteo Pro Pal sei misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a Milano Linea dura della procura contro i centri sociali

La procura di Milano ha applicato sei misure cautelari e ha convocato otto interrogatori preventivi in seguito agli scontri avvenuti a settembre durante un corteo per la Palestina. La linea adottata dall’ufficio giudiziario è di fermezza nei confronti dei partecipanti ai disordini. La vicenda riguarda i manifestanti coinvolti nelle proteste e le conseguenze legali che ne sono derivate.

Chiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per ostacolare l’azione del governo, dovrà rivedere le sue convinzioni alla luce dell’ennesima stretta decisa dalla procura di Milano contro i partecipanti del corteo per la Palestina del 22 settembre scorso. Le misure cautelari e interrogatori preventivi. La gip Giulia D’Antoni ha infatti disposto ieri le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma a carico di sei giovani accusati di vari reati, tra cui resistenza aggravata, lesioni ai danni di alcuni agenti, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi improprie e ha fissato per altri otto indagati gli interrogatori preventivi, prima di decidere, per il 25 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corteo Pro Pal, sei misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a Milano. Linea dura della procura contro i centri sociali Articoli correlati Sei misure cautelari e 8 interogatori preventivi per gli scontri del corteo pro-pal di settembre scorso a Milano. La mano pesante della procura contro i centri socialiChiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per screditare l’azione repressiva del governo Meloni, dovrà... Scontri al corteo pro-Palestina di Milano, eseguite sei misure cautelari a carico di presunti responsabili delle violenze del 22 settembre scorsoSvolta nelle indagini sugli scontri dello scorso 22 settembre a Milano, in occasione del corteo pro Palestina. Altri aggiornamenti su Corteo Pro Pal sei misure cautelari e 8... Temi più discussi: Centinaia al corteo pro Pal: brucia in piazza la bandiera di Israele; A Torino il corteo regionale pro Palestina e contro ogni conflitto: Criminale è chi sostiene il genocidio, non chi lotta contro di esso, l'appuntamento il 14 marzo; A Torino tornano in piazza i pro Pal: sabato 14 marzo il corteo da Porta Susa: Noi continuiamo a lottare; I pro Pal a Torino per la manifestazione. Il corteo passerà vicino alla Prefettura. Sei misure cautelari e 8 interogatori preventivi per gli scontri del corteo pro-pal di settembre scorso a Milano. La mano pesante della procura contro i centri socialiI primi effetti dei Decreti sicurezza cominciano a vedersi, commenta Mazzali, uno dei difensori dei ragazzi. A ottobre quattro studenti erano stati colpiti da Daspo urbano ... lanotiziagiornale.it Scontri alla Stazione Centrale a Milano dopo il corteo Pro Pal: obblighi di ferma e dimora per 6 personeSono state emesse misure cautelari non detentive per sei persone, che sono accusate di aver partecipato agli scontri avvenuti a Milano il 22 settembre ... fanpage.it Sono state emesse misure cautelari non detentive per sei persone, che sono accusate di aver partecipato agli scontri avvenuti a Milano il 22 settembre scorso durante un corteo pro Pal facebook Torino, al corteo pro Pal in fiamme la bandiera di Israele x.com