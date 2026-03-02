Un uomo di quasi novant’anni di Lodi è scomparso di casa venerdì 28 febbraio e è stato ritrovato alcune ore dopo, addormentato sulla poltrona del bar dell’ospedale locale. La famiglia, preoccupata, aveva segnalato la sua assenza alle autorità, che hanno avviato le ricerche. Dopo alcune ore, l'anziano è stato rintracciato e portato in struttura sanitaria.

Lodi, 2 marzo 2026 – Momenti di grande apprensione, per una famiglia lodigiana, nella giornata di venerdì 28 febbraio 2026, quando un anziano di quasi novant’anni è uscito di casa al mattino, senza più farvi ritorno, facendo temere il peggio alla moglie e al figlio. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la moglie di 83 anni, non vedendo rientrare il marito come d’abitudine, ha contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento della Polizia di Stato. Come ogni mattina, l’uomo era uscito per recarsi al bar dell’ospedale per la colazione e poi acquistare il pane, con l’intenzione di tornare a casa entro le 11. Cosa non accaduta venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novantenne di Lodi scompare per ore da casa: lo ritrovano addormentato sulla poltrona del bar dell’ospedale

Bambino nato morto in casa a Lodi, scattano le indagini dell’ospedale per sospetta violenzaI vicini di casa della donna hanno chiamato l'ambulanza mentre il parto era in corso.

Esce da casa e scompare nel nulla: ore di ansia per EnzoSono ore di ansia a Melito per la scomparsa di Enzo Smiraglia, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri.