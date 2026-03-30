Scioglimento del condominio | quando è possibile separare gli edifici

In alcune situazioni, i condomìni possono essere sciolti e divisi in edifici separati. Questa procedura si applica quando vengono rispettate alcune condizioni specifiche, consentendo di trasformare un complesso immobiliare in più unità autonome. La normativa prevede procedure e requisiti precisi per effettuare questa separazione, che può essere richiesta dai condomini coinvolti.

Non tutti i condomìni sono destinati a restare tali per sempre. In presenza di determinate condizioni, infatti, è possibile procedere allo scioglimento dell’organismo, trasformando un unico complesso in più realtà autonome. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge ma ancora poco conosciuta, che in alcuni casi può rappresentare una soluzione concreta per semplificare la gestione e ridurre i contrasti tra i condòmini. Vediamo più nel dettaglio in cosa consiste. Il quadro normativo e il nodo dell’autonomia. Il riferimento è il Codice civile, che agli articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione disciplina proprio questa fattispecie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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