Mareggiate e maltempo | inagibili gli edifici del Condominio Ippocampo a Ispani

Da salernotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha danneggiato gli edifici del Condominio “Ippocampo” a Ispani, causando danni strutturali e rendendoli inaccessibili. Le onde alte e le piogge intense hanno provocato infiltrazioni e cedimenti, spingendo i residenti a lasciare le abitazioni per motivi di sicurezza. Due settimane di mareggiate hanno peggiorato la situazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità locali.

Il maltempo mette in ginocchio anche Ispani, esattamente anche la frazione di Capitello: in particolare, gli edifici del Condominio “Ippocampo” risultano inagibili. Allagamenti, crolli e danni alle strutture ricettive turistiche e alle opere di protezione, infatti, in località Santa Maria della Piane, con una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Disposto, dunque, lo sgombero immediato, in via cautelare, di eventuali persone presenti all’interno delle unità immobiliari dell'area interdetta. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Condominio in fiamme: 6 appartamenti inagibili, un bimbo in ospedale

Domenica mattina alle 9.

Maltempo e mareggiate, danni sul lungomare. Di Cocco: “Ora accelerare con gli interventi”

Il maltempo e le mareggiate continuano a causare danni sul lungomare della provincia di Latina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Castellammare, le onde arrivano in villa comunale. Litorale, case minacciate; Maltempo in Calabria e Sicilia: esondati due fiumi nel Cosentino.

Mareggiate e maltempo: inagibili gli edifici del Condominio Ippocampo a IspaniIl maltempo mette in ginocchio anche Ispani, esattamente anche la frazione di Capitello: in particolare, gli edifici del Condominio Ippocampo risultano inagibili. Allagamenti, crolli e danni alle st ... salernotoday.it

Capitello: danni del maltempo, inagibile il Condominio IppocampoGli edifici facenti parte del Condominio Ippocampo sono inagibili. È quanto disposto nell'ordinanza adottata lo scorso 14 febbraio dal Sindaco del comune d'Ispani Franco Fragomeno ... infocilento.it