Mareggiate e maltempo | inagibili gli edifici del Condominio Ippocampo a Ispani

Il maltempo ha danneggiato gli edifici del Condominio “Ippocampo” a Ispani, causando danni strutturali e rendendoli inaccessibili. Le onde alte e le piogge intense hanno provocato infiltrazioni e cedimenti, spingendo i residenti a lasciare le abitazioni per motivi di sicurezza. Due settimane di mareggiate hanno peggiorato la situazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità locali.

Il maltempo mette in ginocchio anche Ispani, esattamente anche la frazione di Capitello: in particolare, gli edifici del Condominio "Ippocampo" risultano inagibili. Allagamenti, crolli e danni alle strutture ricettive turistiche e alle opere di protezione, infatti, in località Santa Maria della Piane, con una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Disposto, dunque, lo sgombero immediato, in via cautelare, di eventuali persone presenti all'interno delle unità immobiliari dell'area interdetta.