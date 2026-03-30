I Mondiali giovanili di sci alpinismo si sono conclusi sulle nevi francesi di Puy St. Vincent, con la conquista di una medaglia da parte di un atleta valtellinese. La competizione ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da diverse nazioni e si è svolta nel rispetto delle norme sportive internazionali. La presenza dell’Italia si è confermata con risultati positivi in varie discipline.

I Mondiali giovanili di sci alpinismo, disputatisi sulle nevi francesi di Puy St.Vincent, si sono chiusi con un'altra grande soddisfazione per l'Italia e la Valtellina.Dopo le tre medaglie individuali conquistate da Silvia Boscacci, con due titoli iridati e un bronzo, ieri nella staffetta mista è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: i Mondiali giovanili si chiudono con un'altra medaglia valtellinese

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