Sci alpinismo | alle Olimpiadi sarà un' Italia tutta valtellinese

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia potrà contare su una rappresentanza valtellinese nello sci alpinismo, con atleti ufficialmente selezionati per competere ai massimi livelli. Questa presenza rafforza il ruolo della regione come centro di eccellenza in questa disciplina, confermando la tradizione e il talento valtellinese nel panorama internazionale. Un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità locale e sottolinea l’importanza dello sci alpinismo in Valle.

Sono stati ufficializzati i nomi degli atleti che difenderanno i colori dell'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per quanto riguarda lo sci alpinismo e la Valtellina può festeggiare un en plein da sogno.A vestire la maglia azzurra nello storico debutto a cinque cerchi della disciplina.

L’Italia si prepara alle Olimpiadi 2026 con una squadra di sci alpinismo composta da Murada, De Silvestro e Boscacci.

Ad Andorra si svolge un evento importante per lo sci alpinismo, con due giorni dedicati alla Coppa del mondo ISMF e alla preparazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in cui la disciplina farà il suo debutto olimpico.

