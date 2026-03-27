Sci alpinismo sprint di Puy St Vincent | Murada e Canclini terzi la valtellinese vola a 880 punti e si avvicina alla Coppa del Mondo

Nella tappa di sci alpinismo a Puy St. Vincent, Murada e Canclini si sono classificate terze. La atleta valtellinese ha totalizzato 880 punti, avvicinandosi alla conquista della Coppa del Mondo. La leader della classifica generale ha superato le semifinali, ma è stata eliminata nel turno finale dalle francesi Harrop e Ravinel.

La leader della generale supera le semifinali ma cede nel turno decisivo alle francesi Harrop e Ravinel. Canclini festeggia il primo podio stagionale, quinto Tomasoni. Alla finale mancano solo le tre prove di Villars sur Ollon L’Italia non lascia il podio a Puy St. Vincent. Nella sprint che chiude la tappa francese della Coppa del Mondo di sci alpinismo — penultimo atto stagionale del massimo circuito — Giulia Murada e Nicolò Canclini conquistano entrambi il terzo posto, tenendo alta la bandiera azzurra dopo i podi di Alba De Silvestro nell’individuale e nel vertical dei giorni scorsi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sci alpinismo, Murada guida la classifica generale: Italia a Puy St. Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali JuniorLa valdostana rafforza il primato con 673 punti dopo il secondo posto nella sprint a Val Martello. Sci alpinismo, vertical di Puy St. Vincent: De Silvestro ancora a podio, terza. Murada sesta ma sempre leader della generaleLa padolana firma il terzo podio personale della stagione, il quinto con le prove miste. Aggiornamenti e notizie su Sci alpinismo sprint di Puy St Vincent... Temi più discussi: Coppa del Mondo: Giulia Murada chiude in seconda posizione la sprint in Val Martello; Sci alpinismo, coppa del mondo: secondo posto nella staffetta mista per Michele Boscacci e Alba De Silvestro; Una super Giulia Murada seconda solo a Emily Harrop nella Sprint in Val Martello, la sfera di cristallo è più vicina; Il programma delle gare settimanali: chiudono le Coppe del mondo di sci alpino, salto con gli sci, snow e freestyle. Sci alpinismo, Murada guida la classifica generale: Italia a Puy St. Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali JuniorLa valdostana rafforza il primato con 673 punti dopo il secondo posto nella sprint a Val Martello. Dal 25 al 29 marzo in Francia l'appuntamento più ricco della ... sportface.it Sci alpinismo: Coppa del Mondo, Giulia Murada chiude in seconda posizione la sprint in Val MartelloGiulia Murada termina seconda la sprint in Val Martello (Bolzano) e sale per la sesta volta in stagione sul podio nella Coppa del Mondo di sci alpino, mantenendo il primo posto in classifica generale. napolimagazine.com La sprint della Coppa del Mondo di sci alpinismo andata in scena presso il comprensorio francese di Puy Saint Vincent è stata caratterizzata da due presenze azzurre sul podio. In campo femminile, Giulia MURADA si è attestata al terzo posto archiviando il set - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com