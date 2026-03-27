Sci alpinismo sprint di Puy St Vincent | Murada e Canclini terzi la valtellinese vola a 880 punti e si avvicina alla Coppa del Mondo

Da sportface.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tappa di sci alpinismo a Puy St. Vincent, Murada e Canclini si sono classificate terze. La atleta valtellinese ha totalizzato 880 punti, avvicinandosi alla conquista della Coppa del Mondo. La leader della classifica generale ha superato le semifinali, ma è stata eliminata nel turno finale dalle francesi Harrop e Ravinel.

La leader della generale supera le semifinali ma cede nel turno decisivo alle francesi Harrop e Ravinel. Canclini festeggia il primo podio stagionale, quinto Tomasoni. Alla finale mancano solo le tre prove di Villars sur Ollon L’Italia non lascia il podio a Puy St. Vincent. Nella sprint che chiude la tappa francese della Coppa del Mondo di sci alpinismo — penultimo atto stagionale del massimo circuito — Giulia Murada e Nicolò Canclini conquistano entrambi il terzo posto, tenendo alta la bandiera azzurra dopo i podi di Alba De Silvestro nell’individuale e nel vertical dei giorni scorsi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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