Rider sono i nuovi schiavi La ricerca della Cgil

I rider sono ormai considerati i nuovi schiavi del mondo del lavoro. La Cgil denuncia come molti di loro vivano in condizioni di precarietà estrema, senza diritti e senza protezioni. La recente ricerca mette in luce le difficoltà quotidiane di chi lavora con consegne e piattaforme digitali, spesso costretto a correre contro il tempo e senza una rete di sicurezza. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Il drammatico quadro della precarietà dei rider nel servizio di Barbara Masulli. TG2000. A Milano processo a Glovo, il manager in aula: "Dati sui turni cancellati per privacy". I rider: non siamo schiavi A Milano si svolge il processo a Glovo, con il manager che spiega come i dati sui turni siano stati cancellati per motivi di privacy. Assunzioni per infermieri e Oss. La Cgil chiede nuovi ingressi: "Gli organici sono sotto pressione" La Cgil di Pistoia evidenzia come la carenza di personale infermieristico e Oss stia influenzando negativamente il settore sanitario locale. La dura vita del rider: «Slalom tra le buche e i danni ai mezzi sono a carico nostro» La condizione dei lavoratori delle consegne a domicilio è segnata da una costante incertezza: "I guadagni dipendono dall'aumento o dalla diminuzione degli ordini"

