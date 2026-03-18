In Italia sono stati rilevati circa 12.900 nuovi casi di melanoma nel corso dell’ultimo anno, secondo il rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 2024’. La maggior parte delle diagnosi riguarda uomini, che rappresentano oltre la metà delle persone colpite. La ricerca evidenzia anche le recenti novità nel campo, anche se i dettagli specifici non vengono indicati in questa sintesi.

Stando al report ‘I numeri del cancro in Italia 2024’ sono stati circa 12.900 i nuovi casi di melanoma nel nostro Paese, con una prevalenza maggiore tra gli uomini (poco più di 7.000) rispetto alle donne (quasi 5.900). Un tema caldo dopo l’annuncio del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha comunicato di aver rimosso un melanoma, lanciando sui social un appello per la prevenzione. Ebbene, l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) segnala che negli ultimi 10 anni le diagnosi sono cresciute del 17%. Tra le cause, l’esposizione ai raggi UV, sia quelli naturali che prodotti dalle lampade abbronzanti, l’invecchiamento della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma in Italia, l’aumento dei casi e le novità della ricerca

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