In vista delle prossime sfide, si discute sulla scelta tra Esposito e Retegui come attaccante titolare, con Gatti che potrebbe entrare in ballottaggio sotto la guida di Spalletti. Intanto, Djokovic ha espresso il suo supporto alla Bosnia, mentre il tecnico ha consigliato a un giocatore azzurro di usare le pillole dello staff medico per affrontare le notti insonni causate dalla tensione, visibilmente evidente sotto gli occhi.

Ringhio aveva detto di usare le pilloline dello staff medico azzurro per dormire: la tensione gli toglie il sonno, ha le 'bosnie' sotto gli occhi, come fatto dall'AI (foto). *** Più di 10 milioni di spettatori in Tv e polemiche a non finire sugli azzurri: ma che bello tornare ai vecchi tempi! *** Che poi se andiamo al Mondiale abbiamo la strada spianata. Basti pensare che nel girone la prima gara sarà contro il Canada, una squadra dove David della Juve ha fatto addirittura due gol in 90'. Allo stadio di Zenica si affittano i balconi a 500 euro l'uno e così invece di 9mila i tifosi sembreranno '30mila' dice Pjanic. Non ci stupiamo: anche in Italia i balconi valgono il 110%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schierare Esposito o Retegui? Con Spalletti in ballottaggio anche Gatti. E Djokovic tifa Bosnia

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