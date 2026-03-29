Durante la trasmissione Viva El Futbol, Ventola ha commentato la partita tra Bosnia e Italia, sottolineando le difficoltà di Retegui nel ruolo di attaccante. Ha proposto di affidarsi a Pio Esposito come titolare, considerando le prestazioni dell’attaccante azzurro. La partita è considerata decisiva per le qualificazioni ai Mondiali.

Inter News 24 Bosnia Italia, Ventola, durante Viva El Futbol, ha parlato così in vista della cruciale sfida degli azzurri per il Mondiale. Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol su YouTube, l’ex attaccante Nicola Ventola ha espresso la sua opinione sulle scelte offensive del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista della decisiva finale playoff contro la Bosnia. Secondo Ventola, il reparto avanzato azzurro ha mostrato segnali di stanchezza nella semifinale vinta contro l’Irlanda del Nord, specialmente per quanto riguarda la gestione della palla e l’attacco della profondità. « Riflessione sugli attaccanti: hanno fatto un po’ fatica, soprattutto Retegui non l’ho visto in condizione, faceva fatica a fare movimenti in profondità e a tenere palla, che è il suo forte », ha osservato l’ex centravanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, il consiglio di Ventola: «Retegui ha fatto fatica, proporrei la titolarità di Pio Esposito. Ecco perché»

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