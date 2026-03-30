Nella mattina di lunedì 30 marzo, nel Comune di Trivolzio, si è verificato uno scontro tra uno scuolabus e un'auto. L’incidente ha coinvolto dieci bambini, di cui due sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.

Momenti di paura nella mattina di lunedì 30 marzo nel Comune di Trivolzio, a pochi chilometri da Pavia. Uno scuolabus con a bordo una decina di bambini delle elementari si è scontrato frontalmente con un’auto lungo la strada provinciale 22. L’incidente poco prima delle 8.30. L’allarme ai soccorsi è scattato pochi minuti prima delle 8.30. Sul posto l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sei ambulanze e tre automediche dopo la segnalazione di 15 persone coinvolte. Sul pullmino viaggiavano circa dieci bambini tra i 6 e gli 11 anni, oltre al conducente e agli accompagnatori adulti. Nonostante il violento impatto, nessuno dei minori avrebbe riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto tra scuolabus e auto: paura per dieci bambini, due feriti

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