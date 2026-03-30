Un uomo di 80 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lecco dopo un incidente avvenuto domenica mattina sulla pista del Dosso, nel comprensorio sciistico di Chiesa in Valmalenco. L’incidente si è verificato durante l’attività sulla pista, senza altri coinvolti segnalati. La dinamica esatta dello scontro è al momento oggetto di verifiche da parte delle autorità.

Domenica mattina l'impatto con un altro sciatore lungo un tratto rettilineo della pista nera. Indagini della polizia in corso Un uomo di 80 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Manzoni di Lecco dopo uno scontro avvenuto domenica mattina sulla pista del Dosso, nel comprensorio sciistico di Chiesa in Valmalenco. Le sue condizioni restano critiche. L'incidente si è verificato poco dopo le 11 di domenica 29 marzo lungo la pista classificata come “nera”: secondo le prime ricostruzioni, l'ottantenne – residente in provincia di Milano e abituale frequentatore della stazione sciistica – si trovava in discesa quando si è scontrato con un altro sciatore in un tratto rettilineo, privo di incroci o punti particolarmente critici. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Schianto sulle piste da sci: ottantenne in prognosi riservata

Articoli correlati

Leggi anche: Investita sulle strisce da un autobus: ricoverata in prognosi riservata

Morto nello schianto, la vedova è in prognosi riservataSPINO D’ADDA È in prognosi riservata la vedova di Felice Capuano, morto a 81 anni domenica nella tarda mattinata in seguito a un incidente avvenuto...

Incidenti sulle piste da sci. Troppi infortuni negli ultimi giorni

Contenuti e approfondimenti su Schianto sulle piste da sci ottantenne...

Temi più discussi: Tremendo schianto contro una lancia da neve, dramma sulle piste da sci: morto uno sciatore 25enne; Piancavallo, assalto alla neve e alle piste da sci: traffico e incidente in quota. Strada chiusa; Cogne, trofeo Arturo Allera nonostante un incidente sulle piste: assegnati i premi; Sulle piste del bisonte.

Tremendo schianto contro una lancia da neve, dramma sulle piste da sci: morto uno sciatore 25enneTIROLO. Tragico incidente sulle piste da sci del Tirolo: un 25enne è morto dopo essersi schiantato in discesa contro una lancia da neve. Il fatto è successo sabato 21 marzo e la vittima è un cittadino ... ildolomiti.it

Imprenditore con l’elicottero sulle piste da sci, Enac apre un fascicolo: a rischio la licenzaL’atterraggio con l’elicottero sulle piste da sci, questa volta, potrebbe avere ben più penalizzanti conseguenze per Giorgio Bortolo Oliva. Potrebbe costargli la licenza di volo, almeno ... milano.repubblica.it

Madre e figlia ferite gravemente nello schianto, Castagnole Lanze sotto choc x.com

L’incidente si è verificato ieri in via Leonardo Da Vinci. Il 19enne, morto poco dopo lo schianto, avrebbe toccato con la ruota anteriore della moto il cordolo del marciapiede che separa la strada principale dalla pista ciclabile - facebook.com facebook