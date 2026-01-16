Schianto tra due auto in A1 i mezzi si ribaltano giovane sbalzato dall' abitacolo | gravissimo in Rianimazione

Un grave incidente si è verificato sulla A1 tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e il casello di Parma, in direzione Bologna, al km 107. Due veicoli si sono ribaltati, e un giovane è stato sbalzato dall’abitacolo. Attualmente, si trova in condizioni gravissime in Rianimazione. La strada è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo.

Grave incidente stradale in A1 tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e il casello di Parma, in direzione Bologna al km 107. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto: una Fiat e un Alfa Romeo. Quattro le persone a bordo della Fiat, di nazionalità indiana, tutti coscienti.

