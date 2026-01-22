Schianto auto-moto vicino alla scuola | ragazzino sbalzato sull’asfalto

Stamattina, intorno alle 8, si è verificato uno schianto tra un’auto e una moto nei pressi della scuola superiore Bazoli–Marco Polo di Desenzano del Garda. L’incidente ha coinvolto un ragazzino, che è stato sbalzato sull’asfalto. L’evento si è svolto in un breve lasso di tempo, mentre gli studenti si stavano entrando nell’edificio, creando una situazione di emergenza nel centro della città.

È successo tutto in pochi istanti, intorno alle 8 di questa mattina (giovedì 22 gennaio), proprio mentre gli ultimi studenti stavano entrando all’istituto di istruzione superiore Bazoli–Marco Polo di Desenzano del Garda. In via Giotto, a pochi passi dalla scuola, una moto e un’auto si sono.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Schianto in moto in centro al paese: ragazzino sbalzato sull’asfalto Leggi anche: Auto e moto si scontrano all'incrocio: motociclista sbalzato sull'asfalto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: ? Schianto auto-moto vicino alla scuola: ragazzino sbalzato sull’asfalto; Scontro moto-auto, 50enne in ospedale e traffico in tilt; Schianto tra auto e moto, 17enne elitrasportato; Incidente tra auto e moto a Olginate: ragazzino soccorso. Schianto auto-moto vicino alla scuola: ragazzino sbalzato sull’asfaltoÈ successo tutto in pochi istanti, intorno alle 8 di questa mattina (giovedì 22 gennaio), proprio mentre gli ultimi studenti stavano entrando all’istituto di istruzione superiore Bazoli–Marco Polo di ... bresciatoday.it Schianto nella notte a Bussolengo: centauro 17enne in codice rossoSchianto a Bussolengo tra auto e moto: è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi mercoledì 21 gennaio, intorno alle 00:30 ... veronaoggi.it Salorno, schianto sull’A22: auto ribaltata e traffico in tilt. Coda di 6 chilometri. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.