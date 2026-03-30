Schianto nella notte a Monte Marenzo | distrutto un furgone

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incidente lungo la Strada Provinciale ex SS639 che attraversa Monte Marenzo. Intorno alle 21.30 è arrivata una richiesta di soccorso al Nue 112, attivando le forze di emergenza. Il sinistro ha coinvolto principalmente un furgone, il quale è stato completamente distrutto. Nessuna informazione è stata diffusa sulla presenza di altre persone coinvolte.

Serio incidente nella notte lecchese. Intorno alle 21.30 di domenica 29 marzo una chiamata al Nue 112 ha mobilitato i mezzi di soccorso: al centro dell'intervento lo schianto che ha visto protagonista soprattutto un furgone lungo la Strada Provinciale ex SS639 che taglia Monte Marenzo, in direzione Bergamo: come visibile dalle immagini a corredo dell'articolo, la parte frontale del mezzo, andato a sbattere dopo una manovra errata del conducente, era pressoché distrutta. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Schianto nella notte a Monte Marenzo: distrutto un furgone Articoli correlati Schianto in A1, nella notte si scontrano un furgone e un camion: feritiPoco dopo l'una di giovedì 12 febbraio si è verificato un incidente stradale, che ha coinvolto un furgone e un camion, lungo l'autostrada A1, tra... Incendio nella notte a Grumello del Monte: distrutto edificio di tre piani, 8 evacuatiUn violento incendio è divampato nella notte in un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte.