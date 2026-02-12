Schianto in A1 nella notte si scontrano un furgone e un camion | feriti

Poco dopo l’una di giovedì 12 febbraio, un incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Fidenza e Alseno, in direzione Milano. Un furgone e un camion si sono scontrati, causando feriti tra i conducenti. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ancora chiarendo le dinamiche dello schianto. Il traffico è stato rallentato per alcune ore.

Poco dopo l'una di giovedì 12 febbraio si è verificato un incidente stradale, che ha coinvolto un furgone e un camion, lungo l'autostrada A1, tra Fidenza ed Alseno, in direzione Milano. L'allarme è scattato alcuni minuti dopo l'una. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ad una.

